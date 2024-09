SALVADOR

Circo Picolino realiza terceira edição do evento “A Praça do Circo” no próximo domingo

Evento será realizado na orla de Pituaçu e tem início previsto para às 14h. A entrada é gratuita

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 21:52

Circo Picolino realiza evento no próximo domingo (8) Crédito: Divulgação

Com oficinas, shows musicais e um espetáculo circense, a terceira edição do evento “A Praça do Circo” será realizada no próximo domingo (8) no Circo Picolino, localizado na orla de Pituaçu. Com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), o evento começa às 14h, com entrada gratuita.

O evento conta com uma feira de artesanato e gastronomia. A Praça do Circo começa com oficinas de acrobacias e malabarismo, ministrada pelo artista Edicarlos Santos Souza, conhecido como Binho, que está no Picolino há mais de três décadas. Em seguida, ocorre uma oficina de produção e musicalidade de caxixi. Também está previsto um show do artista Gabriel, ex-integrante da banda do Picolino.

A cada edição, o espetáculo é dirigido por um artista circense convidado. Nesta edição, o espetáculo de variedade denominado “DAQUI” tem a curadoria do artista circense Felipe Cerqueira, que trará artistas e trabalhadores das artes do território de Pituaçu e que tenham relação com a história do circo.

“Queremos elevar a produção destes artistas que estão no entorno do território do Picolino, para falar sobre a importância do Circo. Palhaçaria, acrobacias, malabarismos, entre outros atos, irão nos levar a refletir sobre as lendas que não estão tão longe, no nosso caso o próprio Picolino. Queremos levar a cena nossas histórias e magias”, antecipa Felipe Cerqueira.

O público também poderá visitar 'Espaço Memória' - um acervo fotográfico, livros e publicações da Picolino com informações a respeito da história do circo e dos artistas que ali passaram.

Programação

14h - Abertura com a Feira de Artesanato e Gastronômica

14h30 - Oficinas Circense - acrobacias e malabarismo

15h30 - Oficina de Produção de Caxixi, seguida de aula de instrumentalização

16h - Show musical com Gabriel