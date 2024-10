ALEGRIA DA CRIANÇADA

Circo Picolino tem programação especial para o Dia das Crianças

Ocupação “A Pracinha do Circo” e o “Caruru dos Residentes” acontece neste sábado (12) e domingo (13)

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 19:23

Circo Picolino Crédito: Nti Uirá

No mês de outubro, o Circo Picolino promove a ocupação “A Pracinha do Circo” e o “Caruru dos Residentes”, neste sábado (12) e domingo (13), respectivamente, com oficinas circenses, espetáculo e performances de Circo, e culinária ancestral.

“A Pracinha do Circo”, tem entradas variando entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e terá seu acesso a partir das 15h com uma grande recepção ao público, seguida de oficinas de acrobacias e malabarismo, ministrada pelo artista Edi Carlos, conhecido como Binho, artista do Picolino há mais de três décadas.

Logo depois, ocorre a apresentação do espetáculo circense “Clássicas”, vivido pelas atrizes circenses Carol Guedes, Luana Tamaoki Serrat e Nina Porto, que integram o Fulanas Cia de Circo e revezam entre si, os palhaços Augusto, o Branco e o Mestre de Cena, para fazerem releituras das entradas e reprises clássicas da palhaçaria, uma apresentação com números de circo e brincadeiras com a plateia.

Ocupa Picolino

No domingo, a partir das 13h, os grupos residentes - o coletivo de dança Casa 4, Fulanas Cia de Circo e da produtora de cinema Tenda dos Milagres- irão ofertar um delicioso domingo com direito a uma recepção artística com oficinas circenses e, em seguida, o caruru sincrético aos Ibejis, Erês, Vunjis, a São Cosme e Damião.

Ainda neste mês, ocorre o evento “Folia e Rebeldia no Verão da Bahia”, no dia 19 de outubro, a partir das 16h, com o Coletivo Quasetrio, o cantor e artista circense Jonga Lima - que irá lançar seu novo álbum “Samba, Folia e Paz”. O grande show de abertura veraneia do Quasetrio conta ainda com a poesia de Ivan Maia, a musicalidade Tito Bahiense, DJ Pantera, com intervenções circenses de artistas do Picolino e a cenografia de Ives Quaglia. Os ingressos para “Folia e Rebeldia no Verão da Bahia” custam a partir de R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (no dia).