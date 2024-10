SALVADOR

Parque da Cidade recebe segunda edição do Festival das Crianças na sexta (11)

Evento acontece pela manhã

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 13:06

Parque da Cidade Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador realizará a segunda edição do Festival das Crianças em comemoração ao dia dedicado ao público infantil, celebrado em 12 de outubro. O evento acontecerá na sexta-feira (11), das 9h às 12h, no Parque da Cidade, no Itaigara.

A programação contará com atividades como animação com brincadeiras, recreação odontológica em um escovódromo — espaço voltado para a prática e o aprendizado da escovação correta —, o momento "Vamos plantar uma árvore?", além de música, diversão e outras atrações de lazer e aprendizado para as crianças e familiares.

A titular da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo, destaca a importância do evento como forma de celebrar o direito ao brincar, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). "O brincar é fundamental para o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças. Além disso, é uma forma de interação com o cotidiano, que proporciona aprendizagens e potencializa o desenvolvimento. Todas devem ter a liberdade de brincar, se divertir e praticar esportes", reforça.