PARQUE SOCIAL

Jovens aprendizes recebem aula sobre empreendedorismo no Parque da Cidade

A apresentação, intitulada "Mente de Campeão: A Diferença que Faz a Diferença", reuniu aproximadamente 600 inscritos do projeto

Vitor Rocha

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 20:34

O evento ocorreu na área verde do Parque da Cidade Crédito: Marina Silva/CORREIO

"É uma lição para a gente aprender como vai ser o mercado de trabalho". Assim descreveu Luis Felipe Reis, de 14 anos, participante do programa Jovem Aprendiz Empreendedor, realizado pelo Parque Social em parceria com a prefeitura de Salvador. Na tarde desta segunda-feira (30), os jovens e adolescentes do programa acompanharam uma Aula Magna sobre empreendedorismo na área verde do Parque da Cidade, no Itaigara. A apresentação, intitulada "Mente de Campeão: A Diferença que Faz a Diferença", reuniu aproximadamente 600 inscritos do projeto.

No palco, em frente à sede do Parque Social, uma aula foi ministrada pelo empresário Yang Mendes, fundador da escola de oratória Eloquence. Ele abordou temas relacionados ao empreendedorismo e à mentalidade empreendedora. "O jovem empreendedor é o jovem que de fato vai buscar empreender, vai buscar crescer, querer um algo a mais na vida. Eu trouxe exemplos de personalidades baianas, especialmente de soteropolitanos, que possam inspirar estes jovens que estão aqui hoje. Todos os exemplos que apresentei foram de soteropolitanos negros, justamente para gerar identidade com eles, que, em sua maioria, também são negros", afirmou.

Muitos jovens aprendizes compareceram à aula no Parque da Cidade acompanhados por suas famílias. Aos 16 anos, o estudante do Colégio Estadual Rúben Dario, Ian Carlos Silva, descreveu a experiência como disruptiva. "Abre a mente de qualquer pessoa para o mercado de trabalho e o empreendedorismo. É importante para que possamos enxergar as oportunidades que nos são dadas no auge da nossa juventude. Trata-se de uma qualificação para nossa vida pessoal e profissional, além de uma oportunidade de fortalecermos nossa autoestima e percebermos que somos capazes de alcançar nossos objetivos", destacou.

Os inscritos no programa receberão meio salário mínimo por mês, trabalhando 4 horas diárias. Para Lincoln Pereira, de 20 anos, que pretende cursar ciência da computação, o dinheiro será essencial tanto para seus futuros estudos quanto para ajudar nas despesas da casa. "Também pretendo economizar uma parte para comprar e montar meu computador. As peças estão cada vez mais caras, então essa bolsa será de grande ajuda", revelou. Além da remuneração, os jovens também vão receber 13º salário, INSS, FGTS, fardamento e um kit de aprendizado, incluindo um tablet, que permanecerá com eles mesmo após o fim do projeto.

Ex-jovens aprendizes do Parque Social também marcaram presença para compartilhar suas histórias com os participantes mais novos. Atualmente trabalhando na Gerência Central de Políticas de Pessoas da prefeitura, Brenda Aires foi responsável pelo chamamento público da edição deste ano da iniciativa. "Participar do projeto foi um divisor de águas para mim. É um orgulho me apresentar aqui, porque me vejo nesses jovens. É muito gratificante poder ajudar outros jovens a vivenciar o que eu vivi e a conquistar novas possibilidades e oportunidades para uma trajetória profissional de sucesso", contou Brenda, que integrou o Jovem Aprendiz Empreendedor entre 2016 e 2018.

Para Antônio Rocha, outro ex-participante do programa, a apresentação teve um significado ainda mais especial, já que seu irmão, Jorge Rocha, de 18 anos, é um dos beneficiados nesta edição. "É muito importante para o jovem que está indeciso sobre o que quer fazer na vida, especialmente nessa fase do ensino médio, quando é necessário tomar tantas decisões", disse. Luís Lago, atualmente membro do portal Nordesteusou, também se apresentou no evento.

Entre os presentes no evento estavam o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos e o secretário de Gestão Rodrigo Alves. "Esta é uma grande oportunidade que prepara esses jovens para a vida e para o futuro profissional. Sabemos que um dos maiores desafios para os jovens, ao concluírem sua formação, é a falta de experiência exigida pelo mercado de trabalho para conseguir o primeiro emprego. Com essa iniciativa, estamos superando essa barreira e abrindo milhares de possibilidades para esses jovens", afirmou Bruno.

Bruno Reis Crédito: Marina Silva/CORREIO