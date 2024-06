Circulação do metrô está suspensa entre as estações Pirajá e Águas Claras

Uma manutenção interrompe a circulação de trens entre as estações Pirajá, Campinas e Águas Claras, nos dois sentidos, neste domingo (9). O serviço começou às 5h e tem previsão de conclusão somente às 0h. No intervalo, as estações Campinas e Águas Claras não terão circulação de metrô. Já Pirajá vai ter mbarque sentido Lapa e desembarque normal.