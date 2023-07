Club Med Trancoso: diversão em família com tradição renovada

Resort fica em área isolada sobre falésias e conta com praia "exclusiva". Crédito: Divulgação/Club Med Trancoso

Se ainda há segredinhos a serem desvendados na Costa do Descobrimento, para um deles posso te dar o caminho das pedras: fica lá no alto das falésias de Trancoso, em Porto Seguro, de onde se tem uma vista panorâmica que faria um tripulante da esquadra de Cabral abandonar o “terra à vista” para abraçar uma constatação: “é a visão do paraíso”.



Do promontório onde se encontra o resort até a praia, quase exclusivamente utilizada pelos hóspedes, há um “caminho secreto” que reforça a relação entre a descoberta do novo e o paradisíaco. E se a ideia é reunir a família para uns bons dias de descanso (ou cansaço, por não faltar o que fazer), o lugar ideal que irá encontrar é o Club Med Trancoso, que passou por uma ampla reforma, tendo como destaque o Bloco Familiar, nova categoria de acomodações destinada às famílias.

Duas décadas após sua fundação, o hotel all inclusive (tudo incluso), que é um dos mais deslumbrantes daquela que é a maior rede de resorts do mundo, com mais de 70 unidades espalhadas por 26 países, agora conta com 30 novos quartos oferecendo mais espaço e serviços pensados para grupos maiores.

“A gente veio em um total de oito pessoas, sendo quatro crianças, e elas estão espalhadas por aí, o povo da animação está cuidando. A meninada está adorando tudo, e os pais aqui também aproveitam, né? Estamos indo bem”, comenta o empresário Paulo Almeida, turista de São Paulo, exibindo ainda de manhãzinha seu copo de cerveja já caindo pela metade. Começou cedo e pode terminar tarde, afinal, tem atividade o dia inteiro.

Resort passou por reforma com ampliação de espaços para famílias. Crédito: Divulgação/Club Med Trancoso

Para quem gosta de biritar, o complexo possui três bares, sendo o mais concorrido durante o dia o bar da praia - que eventualmente também realiza festas e luau à noite.

Enquanto mainhas e painhos enchem o tanque, a criançada queima combustível sob a supervisão da equipe do resort, incluindo animadores especializados, os quais dividem as turminhas por faixas etárias. Atividades esportivas, animações, jogos educativos, passeios e brincadeiras ao ar livre fazem a galerinha cansar e dão um descanso aos mais velhos.

“Os meninos daqui a pouco estão indo pras atividades, e só espero revê-los bem mais tarde”, comentou a empresária pernambucana Vanessa Albuquerque, se preparando para descer o “caminho secreto” (um plano inclinado) até o bar e o mar.

Quarto conta com banheiro, telefone, TV a cabo, ar-condicionado, secador de cabelo, cofre e frigobar. Crédito: Divulgação/Club Med Trancoso

Comer, beber, lazer

Paraíso com clima boêmio, o Club Med Trancoso é um lugar onde se bebe bem, e se come melhor ainda. As mudanças no empreendimento, que foram finalizadas durante a pandemia de covid-19, incluíram a reforma completa do restaurante principal, que está com nova decoração, contando agora com uma adega no centro do ambiente de bufê.

O espaço permite que os hóspedes circulem por ela enquanto avaliam os vinhos que mais combinam com os pratos servidos no restaurante de culinária internacional.

Novo restaurante principal do Club Med Trancoso após reforma. Crédito: Divulgação/Club Med Trancoso

O restaurante menor e mais intimista, o Lua, que funciona apenas no jantar, trabalha com cardápio à la carte, e a cada noite é servido um prato temático. “A reforma fez total diferença pra gente, que frequenta aqui há 10 anos. Achei que o ambiente está mais claro, mais confortável, por exemplo. E mais bonito. O que não mudou, ainda bem, foi a qualidade da comida”, avalia a médica Tatiana Lopes.

Pra gastar as calorias adquiridas nos bares e restaurantes, não faltam opções de esporte por lá. Além de atividades físicas mais tradicionais como bater um baba ou um vôlei de praia, é possível jogar golfe no alto das falésias, praticar arco e flecha e até se “arriscar” na yoga. Veja cardápio completo ao lado.

Mas se o esporte escolhido for passear, basta conferir o catálogo de excursões do resort, que permitem desvendar lugares familiares como o Quadrado de Trancoso, a Praia do Espelho ou a comunidade ribeirinha de Caraíva, estendendo o paraíso por alguns quilômetros.

MAIS SOBRE O CLUB MED TRANCOSO

274.000 m² é a área total do resort em Porto Seguro

267 apartamentos , sendo 30 apartamentos do Bloco Familiar, com banheiro, telefone, TV a cabo, ar-condicionado, secador de cabelo, cofre e frigobar

650 pessoas é a capacidade do restaurante principal, com cinco salões de refeições

Lazer: piscina principal, piscina infantil do Mini Club, saunas seca e a vapor, noites com shows e night club

Atividades Esportivas: yoga, programa de caminhadas, escola de arco e flecha, escola de trapézio voador com atividades circo, escola de fitness, escola de golfe, escola de tênis, basquetebol, vôlei de praia, futebol, voleibol, polo aquático, hidroginástica, minifutebol, marcha esportiva, sala de ginástica e de cardio-training, tênis de praia, golfe (com custo extra)

Campo de golfe do resort tem 18 buracos. Crédito: Divulgação/Club Med Trancoso

Serviços com custos extras: Boutique, SPA, Petit Club Med (2 a 3 anos), aluguel de salas de reuniões, excursões, cabeleireiro, fotografia e lavanderia

Social e corporativo: local também conta com estrutura para receber eventos de negócios e casamentos. São três salas equipadas e estruturadas para diversos tipos de eventos, como reuniões, workshops, congressos e exposições, com capacidade para até 500 pessoas

Local conta com estrutura para receber festas de casamento e eventos corporativos. Crédito: Divulgação/Club Med Trancoso

Valor da estadia: para o final de semana dos próximos dias 12 a 14 de agosto, por exemplo, custa R$ 4.150,80 (preço conferido no site oficial do hotel na sexta-feira - 28/7). O valor médio da diária gira em torno de R$ 1,3 mil.

COMO CHEGAR

Tempo de voo até Porto Seguro

50 minutos saindo do Aeroporto Internacional de Salvador

1h35 saindo dos aeroportos do Rio de Janeiro

1h45 saindo dos aeroportos de São Paulo

Viagem de carro ao resort

1h10 (65 km) desde o Aeroporto Internacional de Porto Seguro

Recomenda-se chamar um táxi ou contratar um serviço de translado

Viagem em carro por aplicativo custa entre R$ 150 e R$ 210.