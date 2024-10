VAI UMA COQUINHA?

Coca-Cola abre mais de 90 vagas temporárias na Bahia

A Solar Coca-Cola, fabricante do sistema Coca-Cola com atuação em 70% do território nacional (regiões Norte e Nordeste, Mato Grosso e parte de Tocantins e Goiás) está com 91 vagas temporárias abertas na Bahia. O objetivo é reforçar a operação durante o Verão, período em que há um aumento na demanda por bebidas durante a estação mais quente do país.