DROGA POR ENCOMENDA

Cogumelos alucinógenos são apreendidos em encomendas dos Correios

Uma operação policial apreendeu cerca de 10 kg de drogas enviadas em encomendas dos Correios, nesta quarta-feira (27), no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios (CTCE), em Salvador. Entre as drogas estavam cogumelos alucinógenos, maconha, cocaína, anfetaminas e esteróides anabolizantes.

A 11ª fase da Operação Correios foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio do canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Ao todo, foram interceptadas 21 encomendas. As drogas foram enviadas de São Paulo e Santa Catarina com destino a Salvador e outras cidades do interior da Bahia.