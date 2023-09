Colégio Antônio Vieira suspende aulas noturnas por motivo de segurança

O Colégio Antônio Vieira, localizado no Garcia, em Salvador, suspendeu as aulas noturnas nesta segunda-feira (4) devido aos intensos conflitos armados nas regiões do Alto das Pombas e Calabar.



Segundo a assessoria da instituição, à noite, são ministradas aulas para alunos bolsistas integrais. "Alguns alunos e colaboradores moram nessas áreas, então a escola suspendeu o turno noturno", declarou.



Nas escolas da rede municipal de Salvador localizadas no bairro de Alto das Pombas e entorno, as aulas foram suspensas ainda pela manhã.