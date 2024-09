EDUCAÇÃO

Colégio anuncia turmas exclusivas para alunos que querem ingressar em medicina

Turmas serão ofertadas pelo Anchieta, que anunciou também a abertura de uma nova unidade em Salvador já no próximo ano

Salvador Publicado em 15 de setembro de 2024 às 17:03

Salvador vai passar a ter quatro unidades do Colégio Anchieta Crédito: Divulgação

Após anunciar a abertura de uma nova unidade em Salvador, o Colégio Anchieta afirmou que vai oferecer também turmas exclusivas de preparação intensa para estudantes que querem ingressar em um curso de medicina, quando terminarem o Ensino Médio. Localizada no bairro de Patamares, a nova unidade será instalada, ao lado do campus da Universidade Católica do Salvador (UCSal), em Patamares.

Segundo a instituição de ensino, a preparação vai contar com conteúdos específicos com o objetivo de reforçar disciplinas mais decisivas par a aprovação nos vestibulares de Medicina, entre elas, Biologia, Física e Química. Também está prevista, a inclusão de atividades complementares como palestras com profissionais da área e simulados.