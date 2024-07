PRAIA DO CANTAGALO

Coleta de lixo é retomada na Cidade Baixa após ameaças a segurança dos garis

Policiais usaram fardamento de garis durante ação policial

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 10:42

Serviço de limpeza urbana foi retomado na Cidade Baixa Crédito: Divulgação/Limpurb

O serviço de coleta de lixo foi retomado na região da Cidade Baixa, nesta segunda (28), depois de uma paralisação no último sábado (27), quando garis foram ameaçados por suspeitos na região. As ameaças à segurança dos profissionais de limpeza vieram após uma ação da Polícia Militar (PM-BA) na região da Praia do Cantagalo, no bairro da Calçada, em que, segundo a prefeitura, os militares teriam utilizado as fardas da Limpurb sem autorização prévia.

A Limpurb informou, nesta segunda-feira (29), que as atividades de varrição e limpeza das praias foram retomadas na região ainda no domingo (28) e “nesta segunda, todas as atividades estão ocorrendo dentro da normalidade”, escreveu em nota.

A prefeitura informou que “a situação causou transtornos para os serviços de limpeza da cidade, uma vez que está dificultando a entrada de caminhões em algumas localidades. Agentes do serviço de limpeza temem represálias, e alguns deles, inclusive, já relataram terem sofrido ameaças após o ocorrido”, em nota divulgada no sábado.

A ação da PM na Calçada apreendeu sacos de crack e cocaína enterrados na praia e culminou na prisão de sete suspeitos de tráfico de drogas na região.