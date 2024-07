INVESTIGAÇÃO

PM diz que vai apurar ação que usou fardas de garis na Cidade Baixa; coleta está suspensa

"O uso do fardamento não foi autorizado pela Limpurb. A situação causou transtornos para os serviços de limpeza da cidade, uma vez que está dificultando a entrada de caminhões em algumas localidades. Agentes do serviço de limpeza temem represálias, e alguns deles, inclusive, já relataram terem sofrido ameaças após o ocorrido", diz a nota divulgada pela prefeitura.

A prefeitura disse ainda que está disposta a colaborar com a segurança pública, mas lamenta o episódio. "O uso indevido do fardamento coloca em risco a integridade física dos profissionais que atuam diariamente realizando a limpeza na cidade. A gestão municipal destaca ainda que mantém diálogo com as autoridades competentes e com os profissionais que atuam na limpeza da cidade para que os serviços possam ser normalizados", conclui.