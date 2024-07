PRAIA DE CANTAGALO

Coleta de lixo é suspensa na Cidade Baixa após policiais usarem farda da Limpurb em operação, diz prefeitura

Uso do fardamento não foi autorizado pelo poder municipal

Da Redação

Publicado em 27 de julho de 2024 às 09:16

Agentes da Limpurb limpando praias Crédito: Jefferson Peixoto/Secom

Uma operação da Polícia Militar na Praia de Cantagalo, na Cidade Baixa, realizada na sexta-feira (26), afetou o serviço de limpeza na região. O serviço foi suspenso, segundo a prefeitura, após os policiais usarem uniformes da Limpurb na ação.

"O uso do fardamento não foi autorizado pela Limpurb. A situação causou transtornos para os serviços de limpeza da cidade, uma vez que está dificultando a entrada de caminhões em algumas localidades. Agentes do serviço de limpeza temem represálias, e alguns deles, inclusive, já relataram terem sofrido ameaças após o ocorrido", diz a nota divulgada pela prefeitura.

A prefeitura disse ainda que está disposta a colaborar com a segurança pública, mas lamenta o episódio. "O uso indevido do fardamento coloca em risco a integridade física dos profissionais que atuam diariamente realizando a limpeza na cidade. A gestão municipal destaca ainda que mantém diálogo com as autoridades competentes e com os profissionais que atuam na limpeza da cidade para que os serviços possam ser normalizados", conclui.

A operação na Praia de Cantagalo contou com equipes da 16ª CIPM com apoio da CIPT - BTS. Segundo informações divulgadas pela PM na sexta, os policiais foram acionados para "averiguar uma ocorrência de que um grupo de homens estariam traficando drogas na praia do Cantagalo, na manhã desta sexta-feira (26). Ao chegarem os PMs constataram o fato, onde foi realizada a abordagem, sendo encontrada com os oito indivíduos uma grande quantidade de crack e maconha, além de balanças digitais".

Em nota, a Polícia Militar informou que está apurando os detalhes da operação junto ao comando da 16ª CIPM. Veja a nota na íntegra: