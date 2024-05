AFOGAMENTO

Colete salva-vidas e estado de alerta: veja principais cuidados com crianças na praia

Menino 1 ano e seis meses morreu no Subúrbio Ferroviário após desaparecer no mar

A morte de Gabriel dos Santos Cordeiro , de 1 ano e seis meses, que se afogou em uma praia do Subúrbio Ferroviário de Salvador na tarde de quarta-feira (1º), acendeu o alerta para os cuidados com crianças em praias. Em questão de minutos, de acordo com família, o menino desapareceu e só foi encontrado morto mais de 17 horas depois.

Por isso, o comandante do Batalhão Marítimo do Corpo de Bombeiros, Major Francisco Duarte, afirma que, quando uma criança vai à praia acompanhada, quem está com ela deve ter em mente que o lazer é apenas para os pequenos. De acordo com Duarte, para os adultos, o dever é o estado de alerta ininterrupto