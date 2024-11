PRONTA ENTREGA

Com Black Friday presencial, Zee.Dog promete até 70% de desconto em Salvador

Será a primeira vez que clientes de Salvador poderão participar sem ser on-line

A marca de produtos para pet Zee.Dog vai realizar pela primeira vez uma Black Friday para os clientes de Salvador. A primeira loja da marca na capital baiana, no Shopping Barra, foi aberta logo depois da data, em 2023. A segunda loja foi inaugurada no final de outubro, no Salvador Shopping.

A marca ressalta que teve faturamento de R$ 12 milhões na data, no ano passado. A expectativa para esse ano é aumentar o resultado em até 15%. Agora, são 20 lojas físicas em todo país, incluindo as duas da Bahia.

Adquirida pelo Grupo Petz em 2021, por R$ 715 milhões, a Zee.Dog é conhecida por lançar coleções a cada três meses, com camas, coleiras de neoprene, guias e peitorais com estampas, em collabs com grandes franquias, como Star Wars, Disney, Marvel e Nintendo. A marca também aposta em itens de segurança com a mesma tecnologia usada por atletas de alpinismo, como o gancho de liga de zinco e as cordas de poliéster ultra resistente.