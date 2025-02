QUE SHOW DA XUXA É ESSE?

Com direito a paquitas: idosa de Salvador se veste de Xuxa para comemorar aniversário de 73 anos

Ao todo foram 10 paquitas, com idades que variaram entre 60 e 85 anos

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 13:04

Baiana de 73 anos se veste de Xuxa e as amigas de Paquita para comemorar aniversário Crédito: Acervo pessoal

Xuxa não fez parte da infância da aposentada Arisbel Cerqueira dos Santos, 73 anos, conhecida como dona Riri, mas animou as manhãs das filhas dela. Festeira que só, a moradora de Itapuã não pensou duas vezes na hora de escolher o tema do seu aniversário deste ano. Convocou as irmãs e amigas para se vestirem de paquitas, se fantasiou de Rainha dos Baixinhos, e entraram no clima do "Que show da Xuxa é esse?". >

Pra encarnar a personagem, usou short, camisa e bota dourados, as famosas ombreiras, colocou uma peruca loura e, remetendo ao clima da nave que a Rainha dos Baixinhos chegava na abertura do programa, a aniversariante surgiu descendo uma escada ao som da música Ilariê. Embaixo, as paquitas e o Praga colocavam em prática a coreografia da música, enquanto sacolejavam as mamães-sacodes. "Imagina, um calor danado, com aquela roupa, transpirando feito uma condenada, mas foi muito divertido", conta, gargalhando, a idosa.>

No show da Xuxa de dona Arisbel teve paquita loura, morena e de todas as idades. As fantasias não foram suficientes para quem quis. Ao todo foram 10 paquitas, com idades que variaram entre 60 e 85 anos. "Se somasse a idade de todo mundo passava de 5 mil anos, de tanto velho que tinha. Imagine um bocado de idosa tudo vestida de paquita? Ouvi de um delas: 'pela primeira vez em minha vida fui paquita. A vida inteira eu quis e não pude. Ainda teve as periquitas, que eram as que já tinham passado da idade de ser paquitas'", conta, com graça. >

No repertório, não faltaram hits como Ilariê, Parabéns da Xuxa, Tô de bem com a vida, com direito a coreografias e muita animação. "Minha irmãs são todas mais velhas, cada uma com um problema de saúde, então, quando faço essas festas, é uma oportunidade de trazer alegria. Ali na festa todo mundo esquece dos problemas, todo mundo ama", contou a aniversariante. >

Sobrinha e afilhada de dona Arisbel, a servidora pública Marcela Cerqueira embarcou nas ideias da madrinha e ajudou nos preparativos da festa. "Tia Riri é uma lideranca na familia, ela é uma pessoa que sempre organiza, que festeja, que sempre está a frente de tudo, seja em uma situação difícil, ou pra gente ajudar alguém, é sempre ela. Dia 16 de fevereiro era aniversário de vó Romilda, a matriarca da família, e a gente fazia sempre festa comemorando o dia de minha avó, o 17 que é o de minha tia, o 19 que é o meu, e o 22 de minha irmã. Desde que nasci, sempre foi essa reunião alegre em fevereiro".>

De acordo com Marcela, após a morte da avó, há alguns anos, a tia decidiu manter a festa. "Ela falou que a alegria é o símbolo da família, então fez questão de manter essa tradição. Ontem, seria o aniversário de minha avó e ela fez a festa, escolheu o tema há alguns meses, e foi uma semana bem agitada pra gente fazer os acessórios, a decoração e fazer tudo do jeitinho que é a cara dela e, de certa forma, acabou sendo a cara da família também". Em outras edições, dona Riri já fez festa de Carnaval e até lavagem com cortejo pelas ruas de Itapuã para celebrar a vida.>

A festa foi realizada nesse domingo (16), mas o aniversário de dona Arisbel mesmo é nesta segunda (17). Apesar do espírito festeiro, as comemorações foram encerradas ontem mesmo: "Estou morta de cansada, dancei muito. O corpo está todo doído. Agora, só ano que vem. As amigas já saem daqui na expectativa da festa do ano seguinte". >