ESPORTE

Com dois percursos, corrida SSA Run Life vai destinar renda arrecadada à Fundação Lar Harmonia

Kits podem ser retirados até 20h deste sábado (8)

Thais Borges

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 13:57

SSA Run Life Crédito: Divulgação

A segunda edição da corrida SSA Run Life – Corra, Doe, Transforme promete reunir esporte, solidariedade e conscientização sobre saúde neste domingo (9). A partir das 6h, os corredores vão percorrer trajetos de 5 km e 10 km pelos bairros Rio Vermelho, Ondina e Barra, em um dos circuitos mais emblemáticos de Salvador.

O evento é promovido pelo Instituto de Urologia da Bahia (IUB) e, além da prática esportiva, toda a renda arrecadada será destinada a à Fundação Lar Harmonia. A entidade tem mais de 30 anos de atuação em Salvador e é reconhecida pelo trabalho de assistência médica, psicológica e social a famílias em situação de vulnerabilidade.

A produção da corrida também chama a atenção para os cuidados com a saúde masculina, em meio à campanha Novembro Azul sobre a conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. O objetivo da inciativa também é reforçar que o esporte é um aliado fundamental para o bem-estar e a prevenção de doenças.

A largada será a partir das 6h da manhã, na praia do Rio Vermelho, em frente à Igreja de Santana, onde também será o ponto de chegada. No percurso de 5 km, o retorno será na Avenida Milton Santos, em Ondina, enquanto os atletas que escolheram a prova de 10km seguirão até o Farol da Barra.

Os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, nos dois percursos, receberão premiação, com divisões por faixa etária para até 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, de 50 a 59 anos e acima de 60 anos. Todos os vencedores vão receber kits dos patrocinadores e todos os participantes receberão medalha de participação.

O encerramento do evento promete um clima de celebração, com shows do forrozeiro Jairo Barboza e do cantor Ericson Melo. O kit atleta inclui camiseta Dry Fit, número de peito e mini mochila. A retirada do kit atleta SSA Run Life vai até 20h deste sábado (8),na Loja Oliverde, no Ondina Apart (Av. Oceânica, 2.400).

A corrida tem patrocínio da Rede D’OR, Uranus2 e da farmacêutica EMS com apoio da prefeitura de Salvador, além de apoio de mídia do jornal Correio* e da Rede Bahia.

“Nosso propósito vai além de estimular a prática de esportes e cuidar da saúde. Queremos usar este momento para reforçar a solidariedade e mostrar que, com pequenas atitudes, é possível transformar vidas. O Novembro Azul é uma oportunidade de conscientizar e inspirar”, disse o cirurgião robótico Lucas Batista, um dos idealizadores do evento.

Serviço

SSA Run Life

Data: 9 de novembro

Horário: 6h