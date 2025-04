BAHIA

Com estoque crítico de plaquetas, Hemoba inicia campanha para doação regular; veja como

São 73 doações de plaquetas por mês, quando há a necessidade de uma média de 105 doações

Tharsila Prates

Publicado em 3 de abril de 2025 às 19:49

Dação Crédito: Divulgação Sesab

Diante do baixo nível do estoque de plaquetas, a Fundação Hemoba está promovendo uma campanha para mobilizar as pessoas a doarem esse homocomponente de forma regular. São recebidas uma média mensal de 73 doações de plaquetas, quando atualmente há a necessidade de uma média de 105 doações. Em 2024, foram 872 doações no ano.>

A transfusão de plaquetas beneficia pacientes em tratamento para leucemias e outros tipos de câncer, os submetidos a transplante de medula óssea, a cirurgias cardíacas, as vítimas de trauma e queimaduras, dentre outros. >

Na Hemoba, realizam coleta de plaquetas o Hemocentro Coordenador, em Salvador, e a UCT de Juazeiro. Está previsto para este ano que o Hemocentro Regional de Vitória da Conquista também ofereça o procedimento.>

A coleta é feita por aférese, quando apenas parte das plaquetas são coletadas em uma bolsa com o auxílio de um equipamento e o restante dos componentes é devolvido ao doador. O processo leva entre 60 a 90 minutos e pode ser realizado uma vez a cada 15 dias, totalizando 24 vezes ao ano. A doação por aférese contém de 6 a 8 vezes mais plaquetas do que uma doação comum e parte delas pode ser doada sem causar qualquer impacto negativo à saúde do doador.>