Com Flora Gil na curadoria, camarote Expresso 2222 deverá ser comandado por grande marca em 2024

Há 25 anos como símbolo de exclusividade no Carnaval de Salvador, instalado em um dos principais cartões-postais da cidade, o octogenário Edifício Oceania, em frente para o Farol da Barra, o Camarote Expresso 2222 passará por mudanças significativas em 2024.



Segundo Flora Gil, que comandou com maestria o espaço para convidados ao longo desse período, com exceção de 2018, quando Preta Gil assumiu a festa, as negociações estão avançadas com uma das marcas que já patrocinou o camarote. A ideia não é que o espaço deixe de existir, mas que a empresária, casada com Gilberto Gil, não esteja mais à frente do projeto.