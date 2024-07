SALVADOR

Com homenagem a dez mestres capoeiristas, Arena da Capoeira é inaugurada no Comércio

Evento também contou com entrega da requalificação da Rua da Conceição da Praia

Gilberto Barbosa

Publicado em 4 de julho de 2024 às 22:00

Arena da Capoeira é entregue no Comércio Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Pastinha, Bimba, Besouro, Noronha, Waldemar, Canjiquinha, Gato Preto, Caiçara, Aberrê e Totonho: esses são os mestres que guardam a Arena da Capoeira, inaugurada na tarde desta quinta-feira (4), no Comércio. O equipamento conta com um espaço dedicado à prática da luta e é rodeado pelas estátuas dos dez capoeiristas.

O projeto foi executado pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). De acordo com o secretário da pasta, Pedro Tourinho, a entrega supre uma demanda antiga dos capoeiristas e associações da capital, que escolheram os homenageados e se junta a outros equipamentos culturais construídos na região.

“Essa arena representa a força da capoeira como um dos principais elementos da cultura de Salvador, e que passa a ter um reconhecimento físico nesse monumento que institucionaliza a presença dos capoeiristas e grandes mestres no imaginário da cidade. É um grande investimento para transformar essa região e torná-la um dos principais polos turísticos do Brasil”, explicou.

O prefeito Bruno Reis esteve na cerimônia e participou de uma roda de capoeira com mestres do esporte. No palco, ele lembrou da sua relação com a arte marcial e falou sobre a importância do equipamento. “Esse era um sonho antigo dos mestres da nossa cidade. A capoeira é um dos símbolos da luta e da resistência do povo negro de Salvador que através dela expressava sua forma e seu jeito de ser. Era crucial que houvesse essa valorização e esse equipamento garante que a nossa história seja perpetuada”, disse.

Bruno Reis participou de roda de capoeira Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

O monumento é composto por quatro arcos de 12 metros de altura, representando quatro berimbaus que se unem no topo, formando a cabaça. Entre os arcos, há 10 esculturas de mestres capoeiristas tocando instrumentos musicais, todas confeccionadas em bronze sobre pedestais de concreto. O projeto foi realizado pelo arquiteto e urbanista André Moreno, filho do escultor Tatti Moreno.

Bastante emocionado, André exaltou a importância da arte marcial. “Nem nos meus maiores sonhos imaginei viver isso. Eu tenho muita admiração e respeito pela capoeira que representa a história, cultura e educação do nosso povo. Esse monumento expressa uma homenagem, um resgate e um reparo ao povo negro da nossa cidade”.

O evento contou com a presença de mestres das diversas vertentes da luta como o Mestre Curió, representando a capoeira Angola; Mestre Itapuã, da capoeira Regional; e o Mestre Gajé, da capoeira de Rua. Eles se juntaram a outros mestres que receberam uma placa comemorativa da prefeitura.

"Esse monumento vai ser um dos mais procurados pelos turistas que vierem pra Salvador. Isso era uma reinvindicação dos capoeiristas da Bahia, que queriam um espaço para compartilhar sua arte com seus amigos e mostrar para os turistas", declarou o Mestre Itapuã.

No evento também foi anunciada a segunda edição do edital Capoeira Viva nas Escolas, realizado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), criado com o objetivo de estimular a prática do esporte nas escolas municipais de Salvador através de aulas teóricas e práticas das expressões culturais vinculadas à capoeira e à História e Cultura Africanas e Afro-brasileiras.

As inscrições começam na próxima terça-feira (9) e vão até o dia 29 de julho. Ao todo, 24 propostas serão beneficiadas com o aporte de R$ 50 mil, contemplando 24 escolas e cinco mil estudantes, distribuídos em 160 turmas. As aulas serão realizadas no ambiente escolar entre os meses de setembro e fevereiro, tanto para alunos matriculados quanto para os membros da comunidade local.

"A gente sabe que é importante dar condições para que os professores possam atuar. Esse edital conta com um investimento de R$ 1,2 milhão em um projeto que permite que o capoeirista possa educar e transmitir a sua arte, além de estimular a cultura da capoeira nas escolas de Salvador", contou Bruno Reis.

Conceição da Praia

Ainda durante o evento, foi feita a entrega da requalificação da Rua da Conceição da Praia, em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia. Ao todo, foram 14,7 mil m² de área reformada entre pavimentação, calçadas e um estacionamento com 116 vagas, além da instalação de uma vala técnica e intervenções na iluminação da região.

“Esse é um ponto histórico com uma grande circulação de turistas, sendo importante na recepção dessas pessoas que são uma das principais fontes de receita da cidade. Também facilita a vida dos soteropolitanos que passarem pelo local já que eles passam a contar com esse estacionamento para quando visitarem a igreja ou circularem pelo bairro”, afirmou o secretário de infraestrutura, Francisco Torreão.