Com investimento de R$ 15 milhões, famoso resort em Guarajuba inaugura ala premium

Crédito: Alô Alô Bahia

Com investimento de R$ 15 milhões, o Vila Galé Marés, localizado na praia de Guarajuba, no Litoral Norte da Bahia, inaugurou na noite desta quinta-feira (31) uma ala premium dedicada aos hóspedes que buscam serviços diferenciados e exclusivos. Além do novo espaço, o investimento contempla ainda um Parque Aquático integrado ao Clube Infantil Nep.



A estrutura acompanha a proposta: são 84 apartamentos e chalés reformados, uma piscina exclusiva, lounge com restaurante e bar com alimentos e bebidas premium. A temática da nova área é novelas brasileiras.

“O serviço nessa ala segue a linha Collection do Grupo Vila Galé, em que o serviço é mais requintado e próximo ao cliente. Teremos uma recepção exclusiva também. A nova ala ficou muito especial”, explicou o fundador e presidente da Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, durante entrevista ao Alô Alô Bahia.

Os hóspedes que optarem por esta categoria ainda possuem acesso gratuito ao circuito de águas do spa, que contempla piscina interior aquecida, sauna, banheira de hidromassagem e banho turco.

As reservas podem ser feitas por meio do site da Vila Galé. Para isso, é necessário inserir o Vila Galé Marés como destino e escolher um quarto com a descrição ‘Premium’.

Parque Aquático

Já o completo parque aquático, que já está em funcionamento e é liberado para todos os hóspedes, é integrado ao Clube Infantil Nep, um espaço inteiramente dedicado às crianças, onde acompanhadas de monitores, realizam caça ao tesouro, gincanas, pinturas, jogos, cantorias e diversas outras brincadeiras.

Com a construção do parque aquático, o Clube infantil dobrou de tamanho. São duas piscinas com escorregadores e brinquedos. A área contempla também um parque infantil e o espaço coberto onde são realizadas as atividades monitoradas durante o dia. Veja um vídeo de como ficou no Instagram da Vila Galé.

Crianças de 4 a 12 anos podem passar o dia com a equipe de entretenimento sem a presença de um responsável. Crianças menores podem participar das atividades desde que estejam acompanhadas de um adulto.

Vila Galé Marés

O resort está localizado na praia de Guarajuba, a 60 quilômetros de Salvador e a uma dezena de quilômetros da Praia do Forte. Sem considerar a nova ala, o empreendimento possui 432 apartamentos, 95 chalés e 49 suítes, cinco restaurantes, 6 bares, Satsanga Spa, com piscina interior, sauna, piscina de hidromassagem, banho turco e inúmeras salas para massagens e tratamentos estéticos.