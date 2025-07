IBGE

Idosos passam a ser o 3º maior grupo de internautas na Bahia

Faixa etária representa 13,6% do total de internautas baianos

Os dados da pesquisa tratam do acesso à internet e à televisão, existência, nos domicílios, de telefone e equipamentos como microcomputador, tablet e rádio, e sobre o acesso à internet e a posse de telefone celular entre as pessoas de 10 anos ou mais de idade. >

Em 2024, 11,7 milhões de pessoas de 10 anos ou mais utilizaram a internet na Bahia, o que representou 88,5% da população. O aumento no número de internautas, entre 2023 e 2024, foi mais uma vez puxado fortemente pelos idosos. Quase metade das pessoas que passaram a usar, de um ano para o outro, no estado, tinham 60 anos ou mais de idade: 45,6%, ou 186 mil dos 408 mil. >

Na esteira do envelhecimento da população e com significativos aumentos anuais, as pessoas idosas, que até 2018 representavam a menor fatia no total de internautas na Bahia, ganharam participação e passaram a ser, em 2024, a 3ª maior população com acesso à internet, representando 13,6% do total de internautas baianos. >