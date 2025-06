LEVANTAMENTO

IBGE: número de filhos por mulher no Brasil é o menor da história

A pesquisa também mostra que as mulheres estão tendo filhos mais tarde

O Brasil registrou a menor taxa de fecundidade da sua história: 1,6 filho por mulher, segundo dados do Censo Demográfico de 2022 divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número está abaixo do nível considerado necessário para manter a população estável ao longo das gerações, que é de 2,1 filhos por mulher, conhecido como taxa de reposição populacional. >

As diferenças entre grupos sociais também chamam atenção. Mulheres indígenas têm, em média, 2,8 filhos, enquanto as brancas apresentam a menor média: 1,4. Mulheres pretas têm média de 1,6; pardas, 1,7; e amarelas, 1,2. A escolaridade influencia diretamente na fecundidade: mulheres com ensino superior completo têm, em média, 1,2 filho, contra até 2 entre as com menor nível de instrução.>