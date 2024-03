PROBLEMAS ESTRUTURAIS

Com irregularidades, dois armazéns da Codeba são interditados por auditores fiscais do trabalho

Segundo a Codeba, espaços passarão por readequação

Publicado em 29 de março de 2024 às 09:22

Fiscalização de auditores fiscais resultou em interdição de armazéns da Codeba Crédito: Divulgação

Dois armazéns da Companhia de Docas do Estado da Bahia (Codeba) foram interditados por autoditores fiscais do trabalho. Os técnicos identificaram problemas estruturais e ausência de equipamentos de combate a incêndio nos espaços.

Segundo informações do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho do Estado da Bahia (Safiteba), atendeu à demanda dos trabalhadores que atuam no Porto de Salvador transportando cargas pesadas. Ainda de acordo com a entidade, os trabalhadores pedem condições seguras de trabalho desde o acidente com uma empilhadeira que matou um trabalhador em 2021.

De acordo com o auditor fiscal e diretor do SAFITEBA, Rivaldo Moraes, a interdição desta semana ocorreu após a equipe de inspeção confirmar que os fardos de celulose estavam empilhados em uma altura de até seis metros e verificar que os pisos dos armazéns estão desnivelados, com depressões, buracos e saliências, gerando grande risco de tombamento, tanto da carga, quanto das empilhadeiras que transportam o material. Além disso, os AFTs identificaram risco de atropelamento de trabalhadores no interior dos armazéns, por ausência de delimitação de áreas para trânsito de pedestres e ausência de itens de combate a incêndios. Na última sexta-feira (22), a fiscalização já havia interditado o pátio do Porto de Salvador, devido à falta de segurança para o trânsito de trabalhadores na área.

“O piso irregular e a deficiência nos equipamentos básicos de combate a incêndio foram alguns dos problemas identificados. Esses armazéns têm pouquíssimos extintores de incêndio, em desacordo com as normas do Corpo de Bombeiros, não têm saída de emergência, nem iluminação de emergência e, se houver a necessidade de fuga, não tem como, pois a área de escape pode estar obstruída por carga. Além disso, a CODEBA não tem rede de hidrantes. Os trabalhadores utilizam água do mar para apagar incêndio”, explica.