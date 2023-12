Com mais de 200mm de chuva, prefeitura de Ilhéus decreta situação de emergência

Após registrar 207,1 mm de chuva em apenas 12 horas na quarta-feira (20), a prefeitura de Ilhéus decretou situação de emergência no município. De acordo com a Defesa Civil da cidade, o índice pluviométrico era o esperado para o período de 15 dias.



O decreto de emergência foi publicado no Diário Oficial do Município. Segundo a prefeitura, o documento autoriza a atuação de todos os órgãos municipais nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.