NOVA OBRA

Com nova arena em Itapuã, Salvador chega a 70 campos com grama sintética

Obra da prefeitura deve investimento de R$ 694 mil e contou com apoio do Instituto Talisca

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 13:53

Arena Esportiva foi inaugurada em Itapuã Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou, nesta sexta-feira (14), a Arena Armindo Biriba, o 70º campo público com grama sintética da cidade. Localizada na Estação Cidadania de Itapuã, a arena, que antes era de barro, foi requalificada e vai beneficiar cerca de 400 crianças e jovens em atividades de iniciação esportiva. >

O prefeito Bruno Reis destacou o compromisso da gestão com o esporte como ferramenta de inclusão social e combate à violência, além de reforçar a parceria com o Instituto Talisca, responsável pela gestão do local. “Demos início a essa parceria recentemente, e faltava por parte da Prefeitura a conclusão da reforma do ginásio, que nós fizemos, e a implantação da arena de grama sintética. Com isso, estamos cumprindo 100% da nossa parte”, afirmou. >

A obra, executada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), contou com um investimento de R$ 694 mil e incluiu a instalação da grama sintética e melhorias na infraestrutura. O campo atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, oferecendo atividades esportivas e desenvolvimento técnico no futebol. >

Bruno Reis ressaltou que Salvador terá 117 campos sintéticos públicos, com 70 já entregues, 36 prontos e 11 em fase de conclusão. “Não há uma cidade no Brasil que tenha tantos campos gratuitos para a comunidade, onde as pessoas não precisam pagar para jogar”, destacou.>