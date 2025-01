VERÃO

Com opções clássicas e inovadoras, Salvador recebe Festival de Parmegianas

Os preços das opções do Festival de Parmegianas variam entre R$ 65 e R$ 93

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 09:53

Parmegiana Crédito: Divulgação

Em Salvador, o restaurante La Pasta Gialla, sob o comando do chef Sergio Arno, começou o ano com o Festival de Parmegianas, celebrando um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros, com um toque especial de criatividade e sabor. Com diversas opções de preparo, o festival contempla desde versões clássicas até variações vegetarianas, atendendo a diferentes paladares. >

Entre os destaques do cardápio está o Parmegiana de Berinjela, uma alternativa vegetariana que traz a combinação de muçarela de búfala derretida, molho ao sugo e parmesão gratinado, acompanhada de mix de folhas com tomate assado e pesto de manjericão. >

Outra novidade é o Parmegiana de Peixe, que apresenta um filé à milanesa servido com creme de espinafre e parmesão gratinado, acompanhado de espaguete ao alho e óleo. Para os amantes de carne suína, a casa oferece o Parmegiana Suíno, feito com cotoleta à milanesa ao molho pomodoro picante, finalizada com creme de burrata e manjericão fresco, acompanhada de purê de batata trufado e queijo ementhal.>

Os clássicos também estão presentes no festival. O Parmegiana de Frango ganha um toque sofisticado com molho branco e queijo brie derretido, servido ao lado de penne ao creme de funghi chileno. Já o Parmegiana de Mignon traz o tradicional molho pomodoro e muçarela gratinada, acompanhado de arroz com brócolis e parmesão e batatas douradas ao azeite, alecrim e alho.>