ELEIÇÃO 2024

Com presença de ACM Neto, Sheila Lemos lança pré-candidatura à reeleição em Conquista

Com a presença do vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto, a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil), lançou, nesta sexta-feira (5), sua pré-candidatura à reeleição.