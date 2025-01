OPORTUNIDADE

Com salário de até R$ 13 mil, concurso do MPU tem vagas para Bahia

Inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 18:57

Concurso Público Crédito: Agência Brasil

O Ministério Público da União (MPU) vai abrir inscrições para o concurso público com objetivo de preencher 152 vagas em todo o país. Na Bahia, são duas vagas, com salários que chegam a R$ 13 mil. Conforme edital, publicado nesta quarta-feira (8), as inscrições podem ser realizadas a partir das 16h da próxima segunda-feira (13) até as 16h do dia 27 de fevereiro de 2025, de acordo com o horário oficial de Brasília.

Para o estado baiano, as vagas são de analista do MPU/Direito (1 vaga + cadastro de reserva) e técnico do MPU/Administração (1 vaga + cadastro de reserva). A remuneração inicial para o cargo de Técnico é de R$ 8.529,65 e de Analista é de R$13.994,78. Para ambas as posições, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

O valor da taxa de inscrição para o cargo de Analista é de R$120,00 e para Técnico é de R$95,00. Somente poderá solicitar a isenção da taxa os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até a próxima quarta-feira (15).