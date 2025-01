OPORTUNIDADE

Uesb abre vagas para nível médio e superior com salários de até R$ 3,2 mil

Contratação de pessoal será sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda)

Esther Morais

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 13:09

Uesb Crédito: Divulgação

Estão abertas até 30 de janeiro as inscrições do processo seletivo simplificado para contratação de pessoal sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). São 70 vagas, distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista, sendo 21 delas reservadas para cotistas raciais.

O processo seletivo será realizado para as funções temporárias de técnico de nível médio e de técnico de nível superior, com carga horária que varia entre 30 e 40 horas semanais e salários de até R$ 3,2 mil.

Para todas as funções temporárias haverá na remuneração o acréscimo do valor mensal de R$ 440,00 - para as funções de jornada de trabalho de 40 e 35 horas semanais - e R$ 286,00 - para as funções de 30 horas semanais, referente ao auxílio alimentação.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, banca responsável pela seleção. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para funções de nível médio e R$ 100,00 para as de nível superior.

Confira as vagas:

Para as funções de Nível Médio, estão disponíveis vagas de Informática para manutenção de computadores; Designer; Operação de serviços técnicos de gráfica; Audição e edição de imagens; Editor de vídeos e conteúdo de impresso, internet e TV; Assistência em cinegrafia e edição de imagens; Assistência de produção cultural de projetos audiovisuais; Técnica audiovisual; Assistência em desenvolvimento e produção de TV/Rádio; Manutenção de equipamento de laboratório; Necropsia; e Técnica em radiologia.

Já para as vagas de Nível Superior, a seleção disponibiliza vagas de Publicidade e Propaganda; Home page; Programação e edição de imagens; Cinema e Audiovisual; Revisão de Linguística; Administração de rede; Programador; Suporte de Informática; Letras – tradução (Inglês e Espanhol); Arquivística; História; Comunicação Social; Ciências Contábeis; Educação Física; Apresentação de reportagem e locução.