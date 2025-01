OPORTUNIDADE

Sesi abre 10 mil vagas para cursos gratuitos em Salvador e interior da Bahia

Inscrições também estão abertas em Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus e Teixeira de Freitas

Esther Morais

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 08:46

EJA SESI oferece oportunidade de elevação de escolaridade e de qualificação profissional Crédito: Wilson Sabadin/Coperphoto/Sistema FIEB

O Serviço Social da Indústria (Sesi) está com mais de 10 mil vagas abertas para cursos gratuitas na Bahia, Ao todo, são 9.090 inscrições para formações na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 1.120 para EJA Profissionalizante (Sesi/Senai). As ofertas são em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, Jequié, Ilhéus e Teixeira de Freitas.

As oportunidades são para jovens e adultos com mais de 18 anos que não concluíram o ensino fundamental anos finais (6º ao 9º ano); o ensino médio (1ª a 3ª série) ou querem aliar a elevação de escolaridade a uma formação profissional com o ensino médio profissionalizante (1ª a 3ª série + Qualificação Profissional Senai).

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem se inscrever pelo site do Sesi ou nas unidades do Sesi Bahia em todo o estado.

Na EJA Profissionalizante são oferecidos cursos de formação profissional em almoxarife, confeiteiro, eletricista de instalações prediais, manutenção de tablets e smartphones, assistente de produção, auxiliar de laboratório químico, mecânico de máquinas agrícolas, operador polivalente de calçados e auxiliar de eletrônica.

Para se inscrever, é necessário apresentar uma foto 3×4 atualizada, RG e CPF, comprovante de residência atualizado com CEP válido e, para candidatos originários de escola particular, declaração de baixa renda. Além destes documentos, é necessário apresentar histórico escolar original ou atestado de escolaridade. Opcionalmente, também podem ser incluídas certificações parciais do Enem (até 2016) ou do ENCCEJA (a partir de 2017).

A EJA Sesi tem 80% da carga horária ministrada a distância e 20% presencial, com encontros realizados duas vezes por semana. As aulas do Senai ocorrem em laboratórios equipados para as aulas práticas da qualificação profissional.