EDUCAÇÃO

Com show de Bule Bule, Camaçari oficializa implementação de Sistema Próprio de Ensino

O projeto possui documentos pedagógicos adaptados à realidade do município

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 21:34

Mestre Bule-Bule e a secretária de Educação, Neurilene Martins Crédito: Divulgação

Camaçari oficializou a implementação do seu Sistema Próprio de Ensino (SPE) nesta terça-feira (20) no auditório do Hotel Vila Galé, em Guarajuba, costa do munícipio. O projeto possui documentos pedagógicos personalizados e adaptados à realidade da cidade.

O Seminário de Implementação do SPE reuniu gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores e técnicos da Rede Pública Municipal de Ensino. O novo programa educacional inclui 40 Cadernos Pedagógicos, seis volumes do Referencial Curricular Municipal, oito Diários de Classe, 15 vídeos pedagógicos e uma plataforma própria de avaliação.

“Ao longo de dois anos e oito meses a rede municipal desenvolveu documentos pedagógicos próprios, em colaboração com educadores e gestores, através da formação continuada e grupos de trabalho. Hoje temos a felicidade de ver o resultado desse movimento coletivo em prol da qualificação contínua da educação pública em Camaçari”, afirmou a secretária da Educação (Seduc), Neurilene Martins, na abertura do evento.

A estruturação do Sistema Próprio de Ensino é um projeto promovido pela Prefeitura de Camaçari, por meio da Seduc, em parceria técnica com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), com apoio do CAF – Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe.

Em tom celebrativo, os materiais desenvolvidos foram apresentados como políticas permanentes para a educação pública de Camaçari. A programação do evento incluiu performances culturais de escolas da rede, palestras, participação de estudantes e familiares, e uma apresentação do mestre da cultura popular nordestina, Bule-Bule.

“Quando eu disse que o sertão melhorou tanto que nem parece o sertão, é por causa desses ensinos, que estão chegando no meu sertão, por isso há essa mudança notável”, declarou Bule-Bule, exaltando a importância da educação e da iniciativa de qualificação do ensino em Camaçari.

O evento ainda contou com a palestra “A força de um coletivo de educadores na construção e implementação de um sistema de ensino alicerçado na Justiça Curricular”, ministrada pela professora doutora Thais Costa. A apresentação discutiu os avanços da rede e uma nova interpretação do processo de estruturação do SPE de Camaçari.

Daionara Matos, gestora da Escola Zumbi dos Palmares, ressaltou o impacto positivo do novo material no cotidiano dos educadores e estudantes, afirmando que o produto pedagógico "com certeza vai fortalecer o trabalho desenvolvido nas escolas".