ACESSIBILIDADE

Ação promove patinação no gelo para crianças com deficiência visual no Shopping Barra

A pista será adaptada e monitorada por instrutores

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 19:57

A pista é localizada na Praça Euvaldo Luz, no Shopping Barra Crédito: Divulgação

Aproximadamente 20 crianças com deficiência visual vão poder patinar no gelo nesta quarta-feira (21), às 14h. A ação vai ocorrer na pista de patinação da Praça Central Euvaldo Luz, localizada no Shopping Barra. Durante a ação, a garotada vai estar sob assistência do Instituto de Cegos da Bahia.

“Por mais um ano, firmamos essa parceria com o Instituto dos Cegos da Bahia, reforçando o compromisso e empenho do nosso empreendimento com a diversidade e acessibilidade. Proporcionar esse momento único às crianças e estimular ainda mais seus sentidos fazem parte do nosso propósito de tornar nossos espaços acolhedores para todos”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito.