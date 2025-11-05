JOB E FUTEBOL

Com vista para o gol: saiba como ter seu próprio escritório dentro da Arena Fonte Nova

Espaço inédito oferece salas comerciais dentro do estádio, com infraestrutura completa, serviços inclusos e vista privilegiada para um dos maiores símbolos do futebol baiano

Moyses Suzart

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:35

Espaço inédito oferece salas comerciais dentro do estádio, com infraestrutura completa, serviços inclusos e vista privilegiada para um dos maiores símbolos do futebol baiano Crédito: Divulgação

Já pensou você lembrando aquele gol de Raudinei e de outras tantas conquistas tricolores ou daquela trave que viu Dinei marcar 4 vezes naquela goleada de 7 a 3, enquanto você toma um cafezinho ou fecha um negócio? Trabalhar de dentro de um dos templos do futebol baiano agora é possível, seja você Bahia ou Vitória.

A Arena Fonte Nova acaba de lançar o Arena Office, um conjunto de salas comerciais localizadas dentro do próprio estádio, com toda a infraestrutura de um espaço corporativo moderno e o bônus de ter como paisagem um dos cartões-postais mais emblemáticos de Salvador.

São 15 salas disponíveis, com tamanhos que variam de 16m² a 50m², pensadas para profissionais autônomos, startups e empresas que buscam um ambiente diferenciado para trabalhar, fazer reuniões ou receber clientes. Segundo os organizadores, o projeto une conforto, localização estratégica e exclusividade. O valor pode chegar a R$ 2.300 por mês.

Cada sala é entregue com mobiliário funcional, internet, climatização, banheiro privativo e estacionamento gratuito. O pacote inclui ainda limpeza diária e energia elétrica, o que reduz a preocupação com custos operacionais e manutenção.

O funcionamento vai de segunda a sexta, das 8h às 21h, com horários especiais nos dias de jogos e eventos. E, claro, há o charme inegável de estar no coração da Fonte Nova, com vista para o campo onde tantas histórias do futebol baiano e brasileiro foram escritas, como jogos da Copa do Mundo de 2014.

A comercialização dos espaços é realizada pela imobiliária Remax, e o novo modelo pretende atrair desde profissionais liberais até empresas que querem associar sua marca ao simbolismo da Arena. Afinal, poucos escritórios no mundo podem dizer que ficam dentro de um estádio.