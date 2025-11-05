Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador tem a maior proporção de “descasados” entre as capitais do Brasil

Termo se refere a pessoas que já haviam vivido em união conjugal, mas não viviam mais.

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:27

Entre as capitais, Salvador tem a maior proporção de “descasados” (23,8%) e o 2º menor percentual de pessoas vivendo em união conjugal (44,7%)
Entre as capitais, Salvador tem a maior proporção de “descasados” (23,8%) e o 2º menor percentual de pessoas vivendo em união conjugal (44,7%) Crédito: Shutterstock

Em 2022, Salvador registrou a maior proporção de população “descasada” entre as capitais brasileiras: 23,8%. O percentual equivale a 1 em cada 5 moradores de 10 anos ou mais - um total de 511.638 pessoas que já haviam vivido em união conjugal, mas não viviam mais.

A capital baiana ficou ligeiramente à frente de Porto Alegre (23,7%) e do Rio de Janeiro (22,7%). As menores proporções foram observadas em Palmas (16,3%), Porto Velho (16,3%) e Teresina (18,4%).

Entre 2010 e 2022, Salvador também foi a capital com o maior aumento no percentual de “descasados”, passando de 18,3% para 23,8% - um avanço de 5,5 pontos percentuais. Nesse período, subiu do 4º para o 1º lugar no ranking nacional, ultrapassando Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

Leia mais

Imagem - Censo do IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns da Bahia; veja top 5

Censo do IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns da Bahia; veja top 5

O grupo de pessoas que já havia vivido em união conjugal, mas não vivia mais, cresceu em todas as capitais brasileiras no intervalo entre os dois Censos.

Além disso, Salvador tinha, em 2022, a segunda menor proporção de pessoas de 10 anos ou mais vivendo em união conjugal (44,7%, ou 963.209 habitantes), ficando à frente apenas de São Luís (44,5%). No outro extremo, Florianópolis (52,4%), Curitiba (51,4%) e Palmas (50,1%) registraram as maiores proporções.

Já o número de pessoas que nunca viveram em união conjugal diminuiu na capital baiana. Em 2022, 31,5% dos moradores (679.425 pessoas) nunca haviam se casado ou vivido em união estável, frente a 37,7% (877.876 pessoas) em 2010. O índice colocou Salvador na 17ª posição entre as capitais. Os maiores percentuais de solteiros foram observados em São Luís (35,6%), Macapá (35,3%) e Teresina (34,7%); os menores, em Porto Alegre (28,0%), Florianópolis (28,1%) e Campo Grande (29,5%).

Na Bahia, 46,3% dos municípios (193 dos 417) tinham mais da metade da população de 10 anos ou mais vivendo em união conjugal em 2022. Feira da Mata (60,0%), Tabocas do Brejo Velho (59,0%) e Rio do Antônio (58,8%) lideravam o ranking, enquanto Anguera (40,6%), Teodoro Sampaio (40,6%) e Tanquinho (40,4%) apresentavam os menores percentuais.

Os municípios com maiores proporções de pessoas que não viviam, mas já haviam vivido em união conjugal eram Almadina (27,0%), Gongogi (26,7%) e Cachoeira (26,5%). Já Lagoa Real (11,6%), Tabocas do Brejo Velho (11,2%) e Tanque Novo (10,3%) tinham as menores.

Entre os que nunca haviam vivido em união conjugal, os maiores percentuais foram registrados em Ipecaetá (38,2%), Mansidão (37,9%) e Antônio Cardoso (37,3%); os menores, em Nova Ibiá (26,1%), Mutuípe (26,0%) e Várzea do Poço (25,4%).

Mais recentes

Imagem - Por que a areia da praia da Barra está preta? Entenda

Por que a areia da praia da Barra está preta? Entenda
Imagem - Bruno Reis recebe Emmanuel Macron na abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil

Bruno Reis recebe Emmanuel Macron na abertura do Festival Nosso Futuro França-Brasil
Imagem - Participantes do ENEM terão gratuidade no metrô de Salvador

Participantes do ENEM terão gratuidade no metrô de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos