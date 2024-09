INCÊNDIO

Comandante-geral dos bombeiros se reúne com prefeito após incêndio em Cairu

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) se reuniu com o prefeito de Cairu após um incêndio atingir quatro estabelecimentos na Segunda Praia, em Morro de São Paulo, na noite de terça-feira (10). Os bombeiros levaram cerca de 1h30 para chegar ao município. A reunião discutiu questões relacionadas à segurança do local, que não tem unidade própria do Corpo de Bombeiros.