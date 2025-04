SAÚDE

Começa nesta segunda-feira (14) programa de vacinação em escolas baianas; veja detalhes

Meta é vacinar 90% dos estudantes, crianças e adolescentes menores de 15 anos

Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2025 às 15:47

Vacinação é uma das estratégias mais eficazes para reduzir o contágio de doenças Crédito: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

A ação do Programa Saúde na Escola será realizada em 5.544 municípios brasileiros, envolvendo 27,8 milhões de alunos de 109,8 mil escolas, que representam 80% das instituições da rede pública de ensino. Na Bahia, todos os 417 municípios aderiram ao programa. São 2,3 milhões de alunos atendidos e 11.535 escolas pactuadas. A mobilização acontece entre os dias 14 e 25 abril. >

A meta é vacinar 90% dos estudantes, crianças e adolescentes menores de 15 anos. Conforme a faixa etária de indicação da vacina, serão aplicadas doses das vacinas contra febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY e HPV. >

As ações contam com a participação dos profissionais do SUS, cujas equipes vão vacinar no ambiente escolar ou as instituições de ensino levarão os estudantes até uma Unidade Básica de Saúde, sempre com a autorização dos responsáveis. Haverá ainda checagem das cadernetas de vacinação para alertar pais e responsáveis sobre a necessidade de atualização. >

O Ministério da Saúde destinou R$ 150 milhões, sendo R$ 15,9 milhões alocados para os estados e R$ 134 milhões, para os municípios, considerando o tamanho do território, as dificuldades logísticas, o número de escolas e as características e necessidades específicas de cada região. A Bahia recebeu R$ 967,4 mil, já para as cidades do estado foram destinados R$12 milhões. >

A partir deste ano, a vacinação nas escolas passa a ser reconhecida como estratégia específica de imunização. As doses aplicadas nas escolas ou por encaminhamento escolar devem ser registradas com a opção “Vacinação Escolar”. O registro padronizado permitirá monitoramento mais preciso do impacto da iniciativa. >

Com a adesão histórica de municípios no Saúde na Escola, 4,3 milhões de estudantes passaram a ter acesso às ações de promoção da saúde e prevenção promovidas pelo programa desde 2022. Das 109,8 mil escolas participantes, 53,6 mil escolas têm maioria de alunos do Bolsa Família. Outras 2.220 escolas estão em territórios quilombolas e 1.782 escolas possuem indígenas incluídos. >

Como acessar a Caderneta Digital de Saúde da Criança >

O acesso à Caderneta Digital de Saúde da Criança no aplicativo Meu SUS Digital é simples e permite que pais e responsáveis acompanhem de perto a saúde e o desenvolvimento infantil. Para utilizar o serviço, é necessário que tanto o responsável quanto a criança possuam contas ativas no Gov.br. >

Confira o passo a passo para utilizar o serviço: >

1. Instale o aplicativo >

Baixe o aplicativo Meu SUS Digital gratuitamente nas lojas oficiais: >

App Store (iOS) >

Google Play (Android) >

Ou acesse a versão web >

2. Entre na sua conta >

Abra o aplicativo Meu SUS Digital >

Faça login com seu CPF e senha do Gov.br >

3. Acesse a Caderneta da Criança >

Na tela inicial, vá até a seção Miniapps >

Selecione o miniapp "Caderneta da Criança" >

Clique em "Adicionar nova criança" >

Leia e aceite o Termo de Responsabilidade >

Informe o CPF da criança e a senha da conta Gov.br dela >

Após a validação, a criança será vinculada à sua conta, e a caderneta estará disponível >