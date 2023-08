Começa recadastramento para desfile de entidades no Carnaval de Salvador

O recadastramento para entidades carnavalescas que querem desfilar nos circuitos oficiais do Carnaval de Salvador de 2024 vai desta quarta (16) até o dia 15 de setembro. O procedimento é obrigatório.



Segundo o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), somente serão aceitas inscrições de blocos que já desfilam nos circuitos. Se houver pedido para mudança do local de desfile, será preciso um estudo de viabilidade feito pela Saltur.



Inscrições de novos blocos serão anuladas. Depois do recadastramento, será feita uma análise para viabilidade da inclusão de novos blocos.