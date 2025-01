SAÚDE

Comer sal demais faz mal? Saiba qual o limite por dia

Especialistas explicam função do composto para o organismo e quantidade adequada de ingestão

O sal comum, aquele que é utilizado para o preparo dos alimentos é o cloreto de sódio, um composto iônico formado por uma molécula de sódio e uma molécula de cloro. Comer alimentos preparados com sal não é um problema. Os riscos à saúde são gerados pelo excesso desse composto, que pode levar ao aumento da pressão arterial, a hipertensão. >

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o consumo máximo recomendado de ingestão de sódio é de 2.000 mg, o que equivale a 5 g de sal (menos de uma colher de chá rasa).>

Os alimentos campeões em sódio são os ultra processados, como embutidos (linguiça, salsicha, presunto); alimentos congelados prontos para consumo, como lasanhas prontas; hambúrguer; temperos industrializados, como caldos de vegetais em cubos; molhos prontos; macarrão instantâneo; entre outros. Há, também, uma quantidade de sódio considerável nas bebidas gaseificadas com zero adição de açúcar. "Logo também são um risco para a saúde", conclui.>

O sódio exerce uma função para o organismo. Ele é um dos elementos que mantém a quantidade ideal de água fora das células para não sobrecarregar os vasos. Por isso, é recomendável consumir sempre mais do que 500 mg gramas por dia. "A manutenção da pressão arterial ideal também é uma função do sódio, desde que o seu consumo não seja excessivo. A esta função denominamos de equilíbrio hidroeletrolítico", explica Marcia Gowdak, professora do departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Hipertensão. >