Comerciante é morto após cobrar dívida na Avenida Sete de Setembro

Um comerciante foi morto a tiros no final da tarde desta quarta-feira (14) nas proximidades do Relógio de São Pedro, na Avenida Sete de Setembro, no Centro de Salvador. O suspeito do crime foi preso e confessou.



O homem foi identificado por pessoas que trabalham na região como Luís. Segundo testemunhas, o comerciante alugava barracas para ambulantes e estava no local cobrando pagamentos atrasados do suspeito.



Ainda de acordo com testemunhas, não houve briga, mas o suspeito não gostou das cobranças e atirou na nuca de Luís.