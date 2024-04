EXTORSÃO

Comerciantes do Santo Antônio chegaram a pagar ‘taxa de proteção’ a supostos traficantes

Alvos de um golpe de extorsão, comerciantes do Santo Antônio Além do Carmo chegaram a pagar por uma taxa de proteção cobrada por criminosos que se passam por líderes de facção em ligações telefônicas. O golpe cresceu em relatos dos comerciantes nos últimos meses, mas não é novo. Uma comerciante, que prefere não se identificar, conta que há um ano e meio recebeu a ligação de um golpista. Apavorada, acabou transferindo R$ 500 – o que tinha em conta no momento – na hora.

“Um telefonema muito ameaçador, ameaçando botar fogo na casa, ameaçando atirar nas pessoas e cobrando um dinheiro, cobrando para não desligar o telefone, cobrando todo o dinheiro que tínhamos na conta e, na época, não tínhamos muito. Eu fiz um pix de R$ 500 muito assustada. Só depois, entrei em contato com um policial que mora nas proximidades e ele me disse que isso geralmente é golpe de dentro da cadeia”, conta ela, que acabou tomando prejuízo.

“Foi do mesmo jeito. Me ligou, disse que era de facção e eu me desesperei. Com tudo que a gente vê de notícia, fica fácil acreditar porque já existe em outros bairros. Ele cobrou R$ 2 mil, mas só pude transferir mil na hora. Ainda bem porque, com ele falando a localização do meu estabelecimento e tudo mais, teria perdido mais dinheiro”, relata ele, que prefere não revelar o nome.