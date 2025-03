GASTRONOMIA

Comida di Buteco 2025 ganha data para acontecer em Salvador

Participantes e os petiscos que disputarão o título serão divulgados no próximo dia 25 de março

O Comida di Buteco, um dos mais tradicionais concursos gastronômicos do Brasil, está de volta em 2025, com edições em Salvador, Belo Horizonte, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. >

O evento, que celebra a culinária de boteco e a cultura local, acontece entre os dias 11 de abril e 11 de maio nessas cidades, enquanto nos demais circuitos a competição se estende até 4 de maio. Os participantes e os petiscos que disputarão o título serão divulgados no próximo dia 25 de março. >

Este ano, o Comida di Buteco ganhou ainda mais destaque em Salvador, ao ser incluído oficialmente no Calendário Oficial de Eventos do Município. A iniciativa reforça a importância do concurso como um dos eventos mais aguardados por amantes da boa comida e da atmosfera dos botecos tradicionais. Além disso, consolida a capital baiana como um polo de valorização da culinária raiz e da cultura dos botecos, elementos fundamentais da identidade local. >