COMBATE À CRIMINALIDADE

Comissão de segurança da Câmara quer mudar nome da Guarda Civil da capital para Polícia Municipal

Mudança segue decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o papel da instituição no policiamento e na manutenção da ordem pública

Monique Lobo

Publicado em 17 de março de 2025 às 15:28

Nova comissão busca fortalecer a segurança municipal e ampliar a atuação da Guarda Municipal em Salvador Crédito: Divulgação

A Comissão de Segurança Pública para debater e formular políticas voltadas para a redução da criminalidade na cidade foi instalada nesta segunda-feira (17), pela Câmara Municipal de Salvador (CMS). O vereador Sandro Filho (PP) é o presidente da comissão. >

Entre as prioridades do grupo estão três frentes de atuação que visam fortalecer o papel da segurança municipal. A primeira será o combate a roubos e furtos de veículos, com operações específicas em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), para coibir esse tipo de crime.>

Outra medida será a solicitação à Secretaria de Segurança Pública da Bahia para que a GCM seja convocada para atuar na captura de suspeitos identificados pelas câmeras de reconhecimento facial espalhadas pela cidade.>

Além disso, a comissão defenderá a mudança de nomenclatura da Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal, em conformidade com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece o papel da instituição no policiamento ostensivo e na manutenção da ordem pública.>