SALVADOR

Como economizar no supermercado vivendo na cidade que teve o maior reajuste na cesta básica?

Salvador foi a capital que teve o maior reajuste na cesta básica, com um aumento 10,58%, no primeiro trimestre de 2024. Em março, a capital fechou o mês com a cesta básica a R$ 620,13, de acordo com o último levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Pensando nisso, o CORREIO reuniu dicas sobre como de como economizar no supermercado, segundo o educador financeiro Raphael Carneiro.