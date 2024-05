ASMA

Como evitar crise de asma sem remédio

Hábitos saudáveis podem ajudar a controlar as crises da doença

Apesar do tratamento da asma ser feito através de corticoides inflamatórios, é possível reduzir as chances de crises sem medicamentos. Para isso é necessário manter hábitos saudáveis e evitar contatos substâncias que favoreçam crises alérgicas, como mofo e poeira.

“O tratamento sem medicamentos depende da gravidade da doença. No entanto, é importante ter uma medicação de resgate em casos de crises de asma, porque a crise pode ser súbita, grave e fatal se não tiver por perto”, afirmou a pneumologista Larissa Voss

O biomédico Jefferson Monteiro, 32 anos, começou a praticar esportes para controlar as crises de asma. Convivendo com sua mãe, Elza, que também é asmática, eles precisaram mudar hábitos dentro de casa, para diminuir as idas para o hospital.