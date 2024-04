TREINAMENTO

Como fazer curso gratuito em refrigeração em Salvador

Primeiro centro de treinamento em refrigeração com vagas gratuitas é instalado na Pituba

Millena Marques

Publicado em 25 de abril de 2024 às 06:45

900 serão ofertadas ao ano pela Daikin Crédito: Divulgação/Daikin

Cinquenta e cinco cursos relacionados à instalação e manutenção de ar-condicionado serão ofertados gratuitamente no Centro de Treinamento Daikin Salvador, o primeiro do tipo da capital baiana. Localizado no bairro da Pituba, o espaço será inaugurado nesta quinta-feira (25) e disponibilizará 900 vagas durante o ano de 2024.

A previsão é de que as primeiras turmas iniciem os estudos na próxima semana após a realização do cadastro. Para se matricular, basta acessar o site oficial da empresa japonesa. É necessário ter mais de 18 anos e, para matrícula em cursos específicos, ser alfabetizado e ter experiência com refrigeração.

“É um espaço para a qualificação de mão de obra, desde a pessoa que não tem nenhum conhecimento do ar-condicionado, que queira aprender a fazer uma instalação, aquele que já tem um conhecimento e queria conhecer as tecnologias”, explica o gerente sênior de Marketing, Nilson Murayama.

A oferta dos cursos é uma oportunidade para ampliação de novos profissionais da área. Um curso de instalação e manutenção de um Split é ofertado na Bahia por ao menos R$ 550, conforme pesquisa feita pela reportagem. Na unidade da Daikin, o treinamento é oferecido gratuitamente.

Segundo Murayama, uma instalação de ar-condicionado Split pode variar entre R$ 300 e R$ 1.500. "Isso pode virar uma renda, mas varia muito de acordo com todas as instalações que o profissional faz por dia e do que equipamento instalado”, explica o gerente.

Módulo M1: Brasagem e Boas Práticas de Refrigeração

Duração: 2 dias



Carga horária: 16 horas



Gratuito



Vagas: 18



Pré-requisitos: Conhecimento básico em refrigeração; Ter experiência com instalação de produtos residenciais; Ter realizado o curso SPLIT - Instalação e Startup do sistema Split Daikin (Recomendado)



Módulo M2: Split - SPLIT R-32 HI WALL com controle Wi-Fi (Ecoswing) - Instalação e Startup

Duração: 2 dias



Público-alvo: Todos os instaladores



Carga horária: 16 horas



Vagas: 18



Gratuito



Pré-requisitos: Livre (Ser alfabetizado; Idade mínima: 18 Anos; Noções básicas no manuseio de ferramentas)



Módulo M3: Multi Split – Instalação, Startup e Entrega da instalação/ SPLIT com controle via smartphone –SKYAIR

Duração: 2 dias



Público-alvo: Todos os instaladores



Carga horária: 16 horas



Vagas: 18



Gratuito



Pré-requisitos: Conclusão do M2 (recomendado)



Módulo M15: SPLIT / MULTI SPLIT - Manutenção Corretiva SPLIT & MULTI SPLIT & SKYAIR

Duração: 3 dias



Público-alvo: Todos os instaladores



Carga horária: 24 horas



Vagas: 18



Gratuito



Pré-requisitos: Conclusão do M3 (obrigatório)



Inicialmente, esses serão os cursos gratuitos ofertados na unidade, que também disponibilizará treinamento pago. Confira lista de cursos pagos:

Módulo M6: VRV - Instalações da rede Frigorífica, Elétrica, Controles locais e Controle Central

Duração: 3 dias



Público-alvo: Instaladores credenciados ou em processo de credenciamento



Carga horária: 24 horas



Vagas: 18



Pago – R$ 150,00, sujeito a alteração



Pré-requisitos: Ser Credenciado (obrigatório)



Módulo M8: VRV - Controle Central do Sistema VRV- (Reiri/ iTM) - Instalação, Configurações e Utilização

Duração: 2 dias



Público-alvo: Instaladores Credenciados



Carga horária: 16 horas



Vagas: 18



Pago – R$ 150,00, sujeito a alteração



Pré-requisitos: Conclusão do M6 (obrigatório)

Módulo M13: VRV - Manutenção Corretiva VRV & SPLITÃO

Duração: 3 dias



Público-alvo: Instaladores Credenciados



Carga horária: 24 horas



Vagas: 18



Pago – R$ 250,00, sujeito a alteração



Pré-requisitos: Conclusão do M6 (obrigatório)



Módulo M17: Chiller Modular - Introdução aos Sistemas; Produto Chiller à Ar (Modular), Aplicação e Instalação

Duração: 2 dias



Público-alvo: Todos os instaladores



Carga horária: 16 horas



Vagas: 18



Pago – R$ 150,00, sujeito a alteração