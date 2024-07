Como ser atendido no Santa Izabel pelo SUS

SANTA CASA DA BAHIA

Um dos mais tradicionais hospitais da Bahia, o Hospital Santa Izabel (HSI) comemorará 131 anos nesta terça-feira (30). Localizado no bairro de Nazaré, a unidade médica presta assistência segura, qualificada e resolutiva à população. A data será comemorada com uma celebração inter-religiosa, às 8h30, na capela do próprio hospital. Na ocasião estarão reunidos o provedor da Santa Casa da Bahia colaboradores da instituição, integrantes do corpo clínico, gestores e pacientes do hospital.