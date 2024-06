593 VAGAS

Concurso da prefeitura de Salvador tem vagas com salário de até R$ 12,7 mil; inscrições começam sexta

Certame contempla 593 vagas para área da saúde

Millena Marques

Publicado em 5 de junho de 2024 às 22:21

Provas serão aplicadas em Salvador Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

A prefeitura de Salvador anunciou um concurso público para área de saúde nesta quinta-feira (5). São 593 vagas, sendo 475 vagas para carga de nível superior, 112 para nível técnico e seis para nível médio. As inscrições estarão abertas a partir das 14h desta sexta-feira (7) até 23h59 do dia 8 de julho. Os participantes podem se inscrever por meio do site oficial do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela operação do certame.

As taxas de inscrição foram definidas conforme a distribuição dos cargos. Para as vagas de níveis médio e técnico, o participante terá que desembolsar R$ 100. Inscrições para o nível superior custarão R$ 125. Os três pagamentos deverão ser efetuados por meio de boleto bancário.

O edital, lançado ainda nesta quarta-feira, respeita o percentual mínimo de 5% destinado às pessoas com deficiência e o percentual de 30% das vagas para pessoas pretas e pardas. As exigências estão previstas conforme a legislação municipal de Salvador.

As vagas para o nível superior são para profissionais de atendimento integrado nas áreas de qualificação de: assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, nutricionista, odontólogo e terapeuta ocupacional; fiscal de controle sanitário nas áreas de qualificação de: fiscal de controle sanitário enfermeiro, fiscal de controle sanitário farmacêutico, fiscal de controle sanitário nutricionista e fiscal de controle sanitário odontólogo; e sanitarista.

Para o nível técnico, há vagas de técnicos de enfermagem e em laboratório. No nível médio, os cargos disponibilizados são para auxiliar em saúde bucal.“A definição das vagas levará em consideração a especialidade, área de atuação/programa e órgão ou entidade de lotação”, diz trecho do edital. As remunerações variam entre R$ 2.250 (para auxiliar de saúde bucal) e R$ 12,7 mil (para médicos que atuam do Programa Saúde da Família).

O conforto da estabilidade financeira é um dos objetivos pela busca por cargos públicos. A assistente social Jamile Santana estuda há dois anos para concursos da gestão pública, de forma organizada e objetiva. "É uma oportunidade excelente para conseguir estabilidade, conseguir uma certa segurança no mundo do trabalho", diz.

Com o mesmo objetivo, a enfermeira Tayane Melo, 34 anos, estuda há cerca de três anos, variando entre 3h e 6h de estudos diariamente. “Vejo a oportunidade para poder exercer minha profissão de maneira plena, assim como para ter uma segurança e estabilidade no que tange a questões que vão além do profissional”, afirma.

O concurso municipal avaliará os participantes por meio de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. As avaliações serão aplicadas em Salvador no dia 3 de novembro de 2024, com a duração de 4h para todos os cargos.

Para os cargos de nível superior, a prova, composta por 70 questões de múltipla escolha, será aplicada das 8h às 12h. Para as vagas dos níveis médio e técnico, os exames serão feitos das 15h às 19h, com 60 questões. O horário de Brasília/DF é considerado oficial para aplicação.

Os locais de aplicação das provas serão divulgados no site oficial do Idecan, dias antes da data oficial do exame. Os participantes deverão comparecer ao endereço 1h antes do horário estabelecido para a realização, com canetas esferográficas de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) e de documento de identidade original com foto, nos termos deste Edital.

Os resultados também serão divulgados no site oficial do Idecan, publicados no Diário Oficial do Município e disponibilizados no site da Secretaria Municipal de Gestão. “Os candidatos que não forem aprovados dentro do número de vagas figurarão no cadastro de reserva, observado o limite estabelecido neste Edital, e poderão ser convocados de acordo com a necessidade da Administração, obedecendo-se a ordem de classificação”, diz trecho do edital.