BASTIDORES

Concurso de hambúrgueres leva explosão de aromas e sabores para redação do CORREIO

Ranking com a seleção dos melhores lanches será publicada na edição do fim de semana do jornal

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2024 às 18:40

Concurso do CORREIO celebra o Dia Mundial do Hambúrguer Crédito: Marina Silva/ CORREIO

O Dia Mundial do Hambúrguer só é comemorado na próxima terça-feira (28), mas na redação do Jornal CORREIO, as comemorações chegaram mais cedo. Da entrada da Rede Bahia, já era possível sentir o aroma dos 26 hambúrgueres participantes, selecionados para mais uma edição de degustação e avaliação. Na tarde desta terça-feira (21), o concurso de hambúrgueres deixou o corpo de jornalistas com olhos curiosos e muita água na boca.

"O mais bacana do projeto 'Correio Experimenta' é porque é uma curadoria e a gente dá para o leitor uma lista, um guia para ele experimentar. A gente já fez uma edição dos ovos de páscoa, agora a gente está no hambúrguer e ainda vem mais experimentações por aí. No fim de semana, a gente vai trazer uma edição com o ranking dos melhores hambúrgueres", contou a editora-chefe do jornal Linda Bezerra.

Em tempos de delivery, a ideia é fazer uma degustação dos pedidos saído diretamente da bag do entregador, para avaliar a experiência de consumir o hambúrguer da mesma forma que o lanche chega em casa. "É uma versão dos hambúrgueres online, porque a gente fez na redação e a gente quis avaliar exatamente como esse hambúrguer está chegando. A gente tem um júri técnico, um júri também que é o consumidor, que vai experimentar de acordo com o seu gosto e um júri bem diverso para contemplar todos os sabores, prazeres e saberes", destacou Linda.

O júri contou com a participação dos chefes Emanuele Nascimento e Peu Mesquita, dos influenciadores Thaissa Brandão, Larissa d'Eça e Ivo Souza, dos repórteres Saulo Miguez e Carolina Cerqueira, além da edita-chefe Linda Bezerra. A degustação dos avaliadores foi feita às cegas: os participantes só identificavam o hambúrguer através de números, sem saber seu estabelecimento de origem.

Os lanches foram enviados por 26 hamburguerias soteropolitanas selecionadas pela redação do jornal. Cada um dos estabelecimentos enviou seu melhor hambúrguer, o carro chefe da casa, para análise dos nove jurados, que avaliaram seguindo os critérios de 'Sabor', 'Inovação/criatividade', 'Textura' e 'Apresentação'.

Dentro do cardápio do dia, os hambúrgueres de camarão com molho de moqueca, de tomate seco com rúcula e molho pesto e de queijo empanado chamaram atenção dos degustadores, mas foram os hambúrgueres com banana da terra que fizeram sucesso entre os avaliadores e jornalistas da casa que não resistiram e também experimentaram os lanches.