Concurso de Literatura de Cordel está com inscrições abertas até 3 de julho

A terceira edição do Concurso de Literatura de Cordel “Zoordel”, promovido pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), está com inscrições abertas até o dia 3 de junho. Os três primeiros colocados entre a concorrência nacional terão prêmios nos seguintes valores: R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil.

Os interessados podem se inscrever no site www.uefs.br ou pelo formulário disponível no link https://forms.gle/X7phTqo7CnLd3ZDf6. O candidato deve ter idade maior que 18 anos, declarar a autoria da obra assumindo integral responsabilidade diante de terceiros e inscrever apenas um título inédito em cordel escrito em Língua Portuguesa do Brasil. A ação é uma parceria entre os Museus de Zoologia e Casa do Sertão, através da Rede de Museus da Uefs, o Programa de Pós-graduação em Estudos Literários (Progel) e a Pró-Reitoria de Extensão (Proex).